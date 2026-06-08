◆米女子プロゴルフツアーメジャー第２戦全米女子オープン最終日（７日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）１８位で出た日本ツアー４勝の桑木志帆（大和ハウス工業）が３バーディー、２ボギーの７０と伸ばして通算１アンダーとし、日本勢では６位だった畑岡奈紗（アビームコンサルティング）に次ぐ１４位に入った。「最終日はちょっと緊張はあったが、１００％の力で戦えたと思う。こんなに上に