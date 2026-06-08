◆第７５回全日本大学野球選手権記念大会１回戦天理大３―２共栄大（８日・東京ドーム）天理大（阪神大学）が、共栄大（東京新大学）を下し２回戦に進出した。今秋のドラフト候補で最速１４８キロのエース右腕・的場吏玖（りく、４年＝大阪電通大高）が先発。的場は３回２死満塁のピンチに押し出し四球を与え、先取点を献上も、４回１死満塁のピンチでは投ゴロ併殺に仕留め失点を許さなかった。４回までノーヒットに抑