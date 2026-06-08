声優アイドルユニット「ピュアリーモンスター」にとって2年ぶりのシングル「しゅがぴゅあ」リリース。それを記念して、新メンバーの百瀬安由未がスポニチ東京本社でソロインタビューを受けた。語られたのは、加入した半年間の濃密な記憶と、グループへの深い愛情。そして「おじさん」と親しまれるギャップを抱えつつも、涙のリリースイベントを経て「ピュアな末っ子」としての自立を誓った。（「推し面」取材班）去年の10月、