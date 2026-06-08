■これまでのあらすじ夫は自分のことを家事を手伝ういいパパだと思っている。それなのに妻が口うるさいと不貞腐れる夫は会社で愚痴るが、後輩からは思いがけない指摘を受ける。「間違えて当然って気持ちでいたら同じミスし続けますよね」「営業でそれやったら怒られる」と言われて…。夫は、何度注意しても、どんなに丁寧に用意しても、同じミスを繰り返すんです。それは私の言葉を聞き流しているから、私の言葉を軽んじているから