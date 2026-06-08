タレントの三上悠亜（32）が8日までに自身のインスタグラムを更新。りぼんミニTシャツ姿での地元・名古屋ショットを披露した。「久しぶりの名古屋！！地元！お仕事だったけど、名古屋グルメもたくさん食べれましたスガキヤ食べれなかったのが悔やまれる」と、りぼんミニTシャツ姿の写真をアップ。「去年も大人気だったリボンTシャツが今年は新色を迎えて再登場この日はピンク着て行ったよ薄めのピンクでデニムとの相性