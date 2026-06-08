テレビ東京で24日深夜0時半から『私があなたといる理由 特別編〜グアムがくれた、あの日の続き〜』が放送されることが8日、発表された。2025年7月期に放送した、グアムを訪れた3世代の男女が感じる「共存」そして「人生の価値観」をテーマにした新しい形のヒューマンドラマ『私があなたといる理由〜グアムを訪れた3組の男女の1週間〜』の特別編となる本作は、前田公輝、宮内ひとみをW主演に迎え、開放的なグアムを舞台に、選択し