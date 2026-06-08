稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾が出演するABEMA『ななにー 地下ABEMA』で、「華麗なるセレブママの世界！ご自宅大公開＆旦那も登場しちゃうぞスペシャル」が放送され、夫と不動産運営やM&A事業を手がける安田衣里さんが壮絶な過去を明かした。【写真】安田衣里さんの東京・田園調布にある6LDKの大豪邸番組では、東京・田園調布にある6LDKの大豪邸を公開。この豪邸はドラマなどのロケ地として貸し出しており、年間2000万〜30