主演の黒木華とバディ役の野呂佳代によるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜後10：00）の第8話が、きょう8日に放送される。先立って、第8話で正体が明かされる“謎の女性”日高のり子（※高＝はしごだか）のコメントが到着した。【場面カット】『銀河の一票』AI企業社長役の人気声優本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶