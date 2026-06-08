プロ麻雀リーグ「Mリーグ」のチーム「KADOKAWAサクラナイツ」公式は8日、チームに所属する渋川難波（40）の退団を発表。さらに今月16日に開催を予定していた昨シーズンの感謝祭を中止すると発表した。渋川を巡っては一部メディアで不倫が報じられており、渋川は自身のSNSで活動休止を報告。トッププロの不倫騒動は大きな波紋を呼んでいる。この日、チームは「渋川難波選手の契約解除に関するご報告」を発表。「先報道された内