きょう午前8時38分ごろ、フィリピン付近でマグニチュード8.2の地震が発生しました。この地震の影響で、気象庁は茨城県から沖縄県の宮古島・八重山地方にかけての太平洋沿岸と、東京の伊豆諸島、小笠原諸島に津波注意報を発表しています。高知県内でも沿岸部に津波注意報が発表されていて、到達する津波の最大の高さは1メートルと予想されています。高知県内各地の津波の到達予想時刻は、室戸岬と土佐清水で午後0時半、高知、須崎港
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