緊急の会見が行われた気象庁から中継です。粕尾記者：先ほど午前10時半から行われた緊急の記者会見で気象庁は、3年前フィリピンで発生した地震の際には津波注意報解除まで9時間程度かかったとして、注意報が発表されている間は海に近づかないよう注意を呼びかけました。気象庁地震火山部清本真司・地震津波対策企画官：海の中や海岸付近は危険です。津波注意報が解除されるまでは、海に入ったり、海岸に近づいたりしないようにく