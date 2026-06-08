月刊誌の編集に関わったフリーランスのライターらに取引条件を書面で明示しなかったのはフリーランス法違反に当たるとして、公正取引委員会が出版大手KADOKAWAに再発防止を求めて近く勧告する方針を固めたことが8日、関係者への取材で分かった。2024年12月〜25年8月、月刊誌などの製作業務を委託するライターやスタイリスト、イラストレーターら約100人に、支払期日を含む取引条件を書面やメールで提示せず、口頭で伝えていた