11日開幕のW杯北中米大会に出場する日本代表は7日（日本時間8日）、メキシコ・モンテレイでU―19日本代表と完全非公開で練習試合を行い、事前キャンプを終えた。森保一監督は練習試合後に報道陣の取材に応じ、合宿初日から別メニュー調整が続いていたMF遠藤航（リバプール）の状態に言及。「ドクターに任せている。今の報告の中ではW杯でプレー可能と聞いている」と話し、14日（同15日）の1次リーグ初戦オランダ戦には間に合う見