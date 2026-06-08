大阪の小学校で児童8人が犠牲になった殺傷事件から25年、追悼の祈りが捧げられました。児童8人が犠牲となった大阪教育大学附属池田小学校の事件から8日で25年となり、午前10時過ぎには事件が起きた時刻に合わせ、在校生や教職員などが黙とうを捧げました。2001年6月8日、附属池田小学校に刃物を持った男が侵入して児童らを襲い、1年生と2年生の合わせて8人の命が奪われ、15人が重軽傷を負いました。児童代表：命の尊さを私たちが受