【Amazon：NIIKOUE デスク上置き棚】 参考価格：3,180円 セール価格：2,451円 Amazonにて、NIIKOUEのデスク上置き棚が特別価格で販売されている。セール価格は参考価格から23%オフの2,451円。 本商品は、エコ素材を使用したデスク上置き棚。環境にも優しい木材を採用し省スペース設計で、様々な組み合わせができるため、デスク周りの収納にも適している。