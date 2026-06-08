【「内藤沙季写真集 「Development」】 6月8日 発売予定 価格：1,870円 【拡大画像へ】 集英社は、内藤沙季さんのデジタル写真集「Development」を本日6月8日に発売した。価格は1,870円。 本書は、ファッションモデルとして活躍しながら、美人パチンコライターとしても注目を集める内藤沙季さんのデジタル写真集。 今回は、高身長で引き締まったスレンダー