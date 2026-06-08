モグライダー（芝大輔、ともしげ）がMCを務め、旬な芸人がさまざまなジャンルの大喜利に挑戦する『まいにち大喜利』。6月3日（水）は、前週に引き続き「R50大喜利」が放送された。【映像】クロちゃん、収録中にベテラン芸人からガチ説教！スタジオが静まり返るまさかの展開に板尾創路（62歳）やふかわりょう（51歳）、椿鬼奴（54歳）ら50歳以上の豪華ベテラン芸人たちが、世代ならではの懐かしネタを中心に大喜利を繰り広げた今回