『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』の3週目限定来場者特典が、「複製ミニアフレコ台本」に決定した。 参考：『劇場版モノノ怪』山本幸治がプロデューサー業の引退を発表声優の再起用について謝罪 本作は、2000年代にテレビ放送されて以降、根強いファンを持つ『モノノ怪』の完全新作劇場版三部作の完結編。謎の男・薬売りが、人の情念や怨念が取り憑いたモノノ怪によって引き起こされる怪異を鎮めるため、諸国を