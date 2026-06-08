馴染みの客と副毒自殺を図り、帝都医科大学附属病院に搬送されてきた女郎の夕凪（村上穂乃佳）。男性のほうは死亡し、夕凪は一命を取り留めるが、置屋に戻れば再び地獄が待っている。 参考：『風、薫る』第52話、権田（梅垣義明）がセツ（村上穂乃佳）を連れ戻そうとする そんな夕凪をどうにか助けようとするりん（見上愛）のために、“シマケン”こと島田（佐野晶哉）が大胆な行動を起こしたNHK連続テレビ小説『風、薫る』