８日前引けの日経平均株価は前営業日比２５４７円７２銭安の６万４０４０円４０銭と急落。前場のプライム市場の売買高概算は１３億８６２１万株、売買代金概算は６兆２２５億円。値上がり銘柄数は３９７、対して値下がり銘柄数は１１４６、変わらずは２１銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は、日経平均が先物主導で一時３０００円を超える急落をみせ６万３０００円台まで一気に売り込まれた。前週末の米国株市場で半導