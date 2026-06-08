2026年3月に開館15周年を迎えた、名古屋市港区の人気スポット「リニア・鉄道館」。JR東海は、今年の夏休みを熱く盛り上げるファミリー＆鉄道ファン向けの特別イベントの詳細を発表しました。初開催となる技術展示「パンタグラフの進化展」をはじめ、普段は非公開の「0系・100系・700系新幹線の運転台特別公開」、「現役運転士によるシミュレータ教室」など、ここでしか体験できない特別な企画が目白押しです。本記事では、各イベン