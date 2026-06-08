ライフスタイルブランドの「Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）」は6月22日の12時より、“PEANUTS Hello!FRUITY DAYS”をテーマにしたコラボレーションアイテムをアフタヌーンティー公式オンラインストアにて先行発売します。24日からは、全国のアフタヌーンティー・リビング店舗にて一般発売します。■キャラクター＆カラフルなフルーツモチーフのデザイン同コレクションでは、スヌーピーときょうだいたちに、