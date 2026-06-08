イラスト：飯田ともき RAW現像ソフトには、自分好みの設定をプリセットとして保存しておく機能があります。よく使うトーンやカラーグレーディングを登録しておけば、現像作業の効率化にもなりますし、自分のスタイルを確立するきっかけにもなります。 皆さんはオリジナルの現像プリセットを作ったことがありますか？ 使っているソフトや、どんな仕上がりを目指しているかも、ぜひ教えてください。（編集