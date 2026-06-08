取材・文：ミクニシオリ撮影：渡会春加編集：五十嵐紫月／マイナビウーマン編集部みなさんはピックルボールというスポーツをご存知ですか？アメリカ発祥のラケットスポーツで、実は今、世界中で「最も成長しているスポーツ」の一つとして爆発的な人気を集めており、日本国内でも競技人口が急速に増えています。とはいえ、野球やテニスといったメジャーなスポーツと比べると、まだあまり知られていないスポーツですが……そんな業