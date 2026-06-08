サッカー北中米ワールドカップの開幕が目前に迫っているが、アメリカ西部最大の開催都市であるロサンゼルスの雰囲気は意外にも落ち着いていた。【画像】ソン・フンミンに「円形脱毛症説」本人釈明の事態街の各所にワールドカップを告げる痕跡はたしかに存在したが、世界中のサッカーファンの祭典の開幕を控えた熱気というよりは、巨大なイベントを静かに準備する姿に近かった。ロサンゼルスは今回の北中米W杯においてアメリカを