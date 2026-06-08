2026年6月14日（日）に阪神競馬場で開催されるG1レース「宝塚記念」に、福士蒼汰さんが来場します。阪神11レース終了後は、表彰式のプレゼンターとして登壇。16:40頃からは宝塚記念レース回顧トークショーで津田麻莉奈さんによるMCのもと、レースを振り返ります。阪神競馬場に来場の際は、福士蒼汰さん登壇イベントもぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。表彰式プレゼンター時間：阪神11レース終了後場所：芝コース宝塚記念レ