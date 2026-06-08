【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46が、最新シングルから「What’s “KAZOKU”?」のMVを6月8日22時に公開する。 ■TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期オープニングテーマ曲 本楽曲は、MBS/TBS系にて放送中のTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期オープニングテーマを担当している。 今回の15枚目シングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」は、坂道グループ初の両A面