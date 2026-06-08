【写真】大野智のポートレート フォトグラファーの鈴木心が自身のInstagramを更新。嵐への思いをつづった文章とともに、大野智のポートレートを公開し、反響を呼んでいる。 ■鈴木心「私たちは嵐という現象を共に生きてきた」 鈴木は「私たちは嵐という現象を共に生きてきた」と書き出し、「テレビをつければ 音楽が流れれば誰かが歌い 私たちの感情のどこかに 嵐はいた」と投稿。 さらに、