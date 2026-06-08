日経225先物は11時30分時点、前日比2720円安の6万3950円（-4.07％）前後で推移。寄り付きは6万4130円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万4025円）にサヤ寄せする形で、売りが先行して始まった。現物の寄り付き時に6万3570円まで売られ、売り一巡後には中盤にかけて6万4750円まで下落幅を縮める場面もみられた。その後終盤にかけて6万3410円まで下げ幅を広げた後は、6万4000円を挟んでの攻防をみせている。 前週末の米国市