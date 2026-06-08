8日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比2440円安の6万4200円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万4040.4円に対しては159.60円高。出来高は4万2084枚となっている。 TOPIX先物期近は3855ポイントと前日比97ポイント安、現物終値比10.89ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 64200 -2440