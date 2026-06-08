これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内に警報・注意報は出ていません。 ◆8日(月)これからの天気 雲が多く、下越や佐渡を中心に雨の降るところがあるでしょう。夕方は広い範囲で雨となりそうです。夜は雨脚の強まるところもあるでしょう。 降水確率は、各地で70%以上と高くなっています。 ◆8日(月)の予想最高気温 最高気温は、20～26℃の予想です。 昨日と同じくらいか低く、長岡市は6℃