小千谷市は、1カ月以上自動車を運転しない高齢者を対象に、公共交通機関の利用券を配る取り組みを始めました。 6月1日から小千谷市で試験導入された『お試し免許返納&使って公共交通』。この先1カ月以上車などを運転しないことを誓約した70歳以上の市民を対象に、路線バスの回数券かタクシーなどに使える市内公共交通の共通利用券が支給されます。 ■申請した人 「歩けない距離でも(公共交通機関で)行けると