拉致被害者の曽我ひとみさんが、佐渡市の小・中学校で母・ミヨシさんへの思いを語りました。 この講演会は拉致問題への関心を高め、家族との絆について考えてもらおうと市が実施しています。曽我ひとみさんは、1978年に母・ミヨシさんと北朝鮮に拉致され、2002年に帰国しましたが、94歳になったミヨシさんとは再会を果たせていません。 ■曽我ひとみさん 「毎日顔を合わせて生活している家族と数時間後、あるいは明日