梅雨に入り、広島県は、大雨による大規模な災害を想定した訓練を行いました。訓練には、県のほか、陸上自衛隊や気象台が参加しました。訓練は、県内に「大雨」や「土砂災害」、「川の氾濫」で「レベル5の特別警報」が発表され、土砂崩れや河川の氾濫などが発生。人や住宅への被害が確認されたという想定で行われました。県は、人命救助などについて、関係機関との連携も含めた対応を確認しました。■横田美香 知事「今から本格的な