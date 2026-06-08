2026年6月7日、香港メディア・香港01は、山西省の炭鉱で82人が死亡するガス爆発事故が発生し、企業の不正や当局の管理責任が追及されていると報じた。記事は、山西省長治市沁源県にある山西通州集団の留神峪炭鉱で5月22日に甚大なガス爆発事故が発生し、82人が死亡し2人が行方不明、128人が負傷したと紹介。当局は翌23日夜になって事故の発表を行ったと伝えた。また、事故後の調査により、炭鉱企業が実態とは異なる図面を運用し、