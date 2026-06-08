なか卯は、期間限定メニュー「辛旨赤の親子丼」など3商品を2026年6月10日午前11時から発売。「辛旨」「濃旨」「醇旨」、3つの旨さが登場する。「辛旨」「濃旨」「醇旨」に対応した3メニュー「辛旨赤の親子丼」は、"ふわとろ"な親子丼に、深いコクと刺激的な辛さの特製旨辛ダレを合わせた、夏にマッチする味わい。厳選した唐辛子を使い、ひと口目から後を引く辛さまでを重層的に実現した。特製旨辛ダレは、コチュジャンにキレのある