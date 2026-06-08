キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が、8日までに自身のインスタグラムを更新。ユニクロのアイテムを使ったシンプルなモノトーンコーデを披露し、その洗練された着こなしに注目が集まっている。【写真】ユニクロに見えない！安藤優子のプチプラアイテムを上品に着こなす“高見えコーデ”安藤は「本日はセンセイの日」と書き出し、「センセイコーデは、白シャツに黒のロングスカート。タンちゃんとチーム白黒です！」