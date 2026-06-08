アニメ『名探偵コナン』の『名探偵コナンカードゲーム』公式Xにて新カードが公開された。超ミニスカのチアリーダー姿の毛利蘭＆ベルモットを見ることができ、ネット上で話題になっている。【画像】超ミニスカ！チアリーダー姿の毛利蘭公開された『コナン』カード7月25日に発売される「追憶の盟友」の収録カードで公式では「毛利蘭＆ベルモット【MRP】通常版と異なる描き下ろしイラストが“一球入魂パラレル”として登場。チ