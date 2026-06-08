◇MLBエンゼルス13−5ドジャース(日本時間8日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは投手陣が13失点で敗戦。1番指名打者で出場した大谷翔平選手は2安打好調キープです。先発のエメ・シーハン投手は、2回に安打と2つの四球で満塁とし、セバスティアン・リベロ選手に2点タイムリーを献上。2回途中、球数49球で降板となりました。それでも3回は1アウトから大谷選手がホセ・ソリアーノ投手からライトへのヒットで出塁。さらにフレディ