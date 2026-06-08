タレントの王林（28）が7日、自身のインスタグラムを更新。「さむかりし頃のおもいでたち」と書き出し、“モフモフ”のコートを羽織った冬の肌見せコーデや雪原での様子、泡風呂を楽しむ入浴ショットなど、思い出の数々を一挙に公開した。【写真】「泡風呂 気持ちよさそう」王林の入浴ショット※10枚目王林は「1.Doja cat live」「2.ゲレンデがとけるほど恋したい」「15.しふく」などと、テキストと絵文字でキャプションを振