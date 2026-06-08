「大阪都構想」の制度案を議論する法定協議会への参加をめぐり、市議会の3つの会派が市長に要望書を提出しました。 大阪市の横山市長に要望書を提出したのは市議会の公明や自民など3つの会派です。 「法定協議会」は府と市それぞれの議会で設置議案が可決され、関係者によりますと6月12日の初会合にむけ調整が進んでいます。 「大阪都構想」に反対する3つの会派は参加条件として「住民投票の範囲を府全域に拡大しない」ことや「