スポーツクライミングのワールドシリーズボルダー第4戦決勝がチェコ・プラハで日本時間6日に行われ、パリ五輪銀メダリストの安楽宙斗（19、JSOL）が優勝。開幕戦から4連勝で、男子選手では史上初の快挙を成し遂げた。また、日本時間8日に行われたリード第2戦では鈴木音生（21、スポーツクライミング連盟）が2位。優勝した第1戦（中国・呉江大会）に続く表彰台となった。【日程＆内定選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知