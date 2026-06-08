大阪教育大学附属池田小学校で児童8人の命が奪われた事件から6月8日で25年となり、学校で追悼の集いが開かれました。 25年前の6月8日、附属池田小学校に刃物を持った男が侵入して児童らを切りつけ、8人の命が奪われました。 この事件は学校の安全対策を見直すきっかけとなりました。 8日朝、遺族や在校生ら約765人が参加し、事件が起きた時刻に合わせて黙とうが捧げられました。 （児童代表）「多くの人と手をたずさ