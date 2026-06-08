お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣が8日、自身のXを更新。日本時間同日に行われた『第79回トニー賞』において、共同プロデューサー（Co-Producer）として参加した舞台作品『キャッツ 〜THE JELLICLE BALL〜』がミュージカル演出賞とミュージカル衣装デザイン賞の2部門に輝いたことを受け、喜びをつづった。【画像】西野亮廣が共同プロデュース手掛けた作品西野は「まず申し上げておきたいのは、これは決して僕個人の功績で