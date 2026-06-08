きょう午前8時38分ごろ、フィリピン付近でマグニチュード8.2の地震が発生しました。この地震の影響で、気象庁は茨城県から沖縄県の宮古島・八重山地方にかけての太平洋沿岸と、東京の伊豆諸島、小笠原諸島に津波注意報を発表しています。沖縄本島地方は午前11時30分に1メートルの津波が到達すると予想されています。宮古島地方と八重山地方には午前11時ごろ、1メートルの津波が到達すると予想されています。沖縄県内は正午ごろにか