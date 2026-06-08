■バレーボール ネーションズリーグ2026 女子予選ラウンド日本 3ー2 カナダ（日本時間8日、カナダ）【写真を見る】迫田さおりさん、女子は「さらにいい風が来るんじゃ」男子の初戦は「めちゃくちゃ楽しみ」【ネーションズリーグ】バレーボール世界トップ18チームが参戦しているネーションズリーグの女子予選ラウンド4戦目で、女子日本代表（世界ランク4位）はカナダ（同10位）にフルセットの激闘の末に勝利。開幕4連勝で第1週目