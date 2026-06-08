将棋の第39期竜王戦1組4位決定戦が6月8日、東京・将棋会館で行われ、羽生善治九段（55）と斎藤慎太郎八段（33）が現在対局中だ。決勝トーナメント進出最後の切符を手にするのはどちらか。注目の一戦は、振り駒で斎藤八段の先手番に決定。戦型は角換わりとなった。【映像】羽生九段VS斎藤八段 注目の一戦藤井聡太竜王（名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦権を争う決勝トーナメント入りへ、最後の1枠をかけた運命の戦い