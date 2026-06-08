歌手でタレントの小池美由（32）が8日、自身のインスタグラムを更新。第1子を出産したことを報告した。この日、子どもを抱きかかえた写真や、夫婦で顔を寄せ合った写真を掲載。「6／3に男の子が生まれました」と発表。「はじめての出産は予定日ぴったりで朝から大雨の降る中移動してでも順調に進んでる！と思いきや緊急で帝王切開になったりと波乱で最高な1日でした」と明かした。そして「大樹さんやたくさんの人のおかげで無事