水道の水で頭を洗う猫の姿が話題になっています。投稿は記事執筆時点で2900回以上再生され、「朝シャンプーで綺麗になったね」「お水が好きなの珍しい」といったコメントが寄せられました。 【動画：朝、洗面所までついてきたネコ→蛇口の水で遊んでいると思ったら、次の瞬間…『想定外の行動』】 みんなで洗面所へGO！ YouTubeチャンネル『Lulu the Cat【ルル ザ キャット】』では、猫ちゃんたちの日常のひとコマが