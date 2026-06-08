SNSで102万回以上表示され7.2万「いいね」を集めているのは、猫ちゃんによる可愛すぎる行動。投稿を見たSNS民からは「コアラの赤子みたいかわいい」「おんぶお化け（妖怪）ごっこ」「なんてかわいいセミなんだ」とさまざまなものに例えるコメントが寄せられています。 【写真：作業中、『背後』を見ると愛猫が……飼い主爆笑の『まさかの光景』が可愛すぎる】 ポジションに注目 X（旧Twitter）アカウント「ボンゲ式の日常